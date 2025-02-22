Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu sıkışıyor
Erzurum'un Hınıs ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Benzer depremler beklenebilir" dedi. Görür, Doğu Anadolu'nun "sıkıştığını" söyledi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün (21 Şubat) meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı.
Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu’nun son depremler ile daha da sıkıştığına dikkat çekti. Görür, bölgede benzer depremlerin meydana gelebileceğini kaydetti.
Görür'ün paylaşımı şöyle: "Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."
Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir pic.twitter.com/GxNG19i5Gp— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 21, 2025