Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu sıkışıyor

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün (21 Şubat) meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı.

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu’nun son depremler ile daha da sıkıştığına dikkat çekti. Görür, bölgede benzer depremlerin meydana gelebileceğini kaydetti.

Görür'ün paylaşımı şöyle: "Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."