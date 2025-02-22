Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu sıkışıyor

Erzurum'un Hınıs ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Benzer depremler beklenebilir" dedi. Görür, Doğu Anadolu'nun "sıkıştığını" söyledi.

Güncel
  • 22.02.2025 09:54
  • Giriş: 22.02.2025 09:54
  • Güncelleme: 22.02.2025 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Naci Görür: Doğu Anadolu sıkışıyor
Fotoğraf: AA

Yer Bilimci  Prof. Dr. Naci Görür, Erzurum'un Hınıs ilçesinde dün (21 Şubat) meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı.

Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu’nun son depremler ile daha da sıkıştığına dikkat çekti. Görür, bölgede benzer depremlerin meydana gelebileceğini kaydetti.

Görür'ün paylaşımı şöyle: "Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."

Erzurumda 4.4 büyüklüğünde deprem
BirGün'e Abone Ol