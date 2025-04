Prof. Dr. Naci Görür uyardı: "Yedisu Fayı'nın eli kulağında"

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen ‘Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl’ konulu konferansa katıldı.

Bingöl Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa TMMOB İl Sekreteri Canfidan Boldaş, inşaat mühendisleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansta konuşan Görür, Yedisu fayının 250 senelik periyodunu doldurduğunu, her an gerçekleşebilecek büyük bir deprem riskinin bulunduğunu ifade ederek, “Ben Bingöl’de ne deprem olacak diyorum ne de ‘Böyle böyle olacak, şundan büyük olacak’ diyorum. Diyorum ki; Bingöl, fayların kesiştiği fay bölgesidir. Bu fayların zamanı dolarsa deprem olur. Canlı faylar, stres biriktiriyor. Bu stres, örneğin Kuzey Anadolu fayı, Yedisu fayları mesela, 250 senede bir doluyor. Az bir zaman değil. 3 nesli geçiyor. Nesil deprem görmeyince, zannediyor ki deprem olmaz. Biri çıkıp da ‘Deprem olabilir burada’ deyince, ‘Deli mi bu adam? Dedem deprem görmemiş, dedemin dedesi deprem görmemiş. Ne depremi’ diyorlar. Deprem zaten her yıl, her hafta olmuyor. Süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot, bu birikim dolmuştur. Yedisu fayının eli kulağında. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939’da Erzincan depremi oldu. Yaklaşık 40 bin kişi öldü. Erzincan’dan geçen Kuzey Anadolu fay hattının en doğu ucu, Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay, 1939 da dahil kırılmadı. En son kırılması, 1784’tür. En son deprem üretimi, 1784’teydi. 1784’ten bu zamana 250 sene geçti. Fay, stresini doldurdu. Bunun dışında, sağda solda bir sürü depremler oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor” dedi.

‘NE ZAMAN OLACAK BİLEMEM’

Kentin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Görür, “Dolayısıyla ‘Yedisu fayı kırıldı kırılacak’ derken, bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum. Ama ben zaman bilemem, kimse bilemez. Önemli olan zaman değil zaten. Biz Bingöl’ün deprem dirençli il nasıl yaparız? Bu fayları değiştiremeyeceğimize göre, atamayacağımıza, satamayacağımıza, Bingöl’ü terk edip başka yerlerde yaşayamayacağımıza göre, Bingöl’ü deprem dirençli il yapalım. Deprem dirençli il ne demektir? Büyük deprem geldiği zaman, büyük depremde minimum zararla depremi atlatan kent demektir. Örnek, 6 Şubat’ta biz binleri bir gecede toprağa gömerken göçük altında, Tayvan’da aynı büyüklüklerde deprem oldu, 10 kişi tesadüfen öldü. İşte deprem dirençli Tayvan, depreme dirençsiz Maraş” diye konuştu.

KONFERANS ÖNCESİ SALONU SU BASTI

Öte yandan, kentte dün etkili olan sağanağın ardından belediye hizmet binasındaki su pompası arızalandı. Arıza nedeniyle binadaki konferans salonunun bir bölümünde, su birikintisi oluştu. Salonda biriken su, Prof. Dr. Naci Görür'ün vereceği konferans öncesi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.