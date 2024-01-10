Prof. Dr. Naci Görür’den Çorum depremi hakkında açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorum’da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, “KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Çorum’daki depremden sonra yaptığı açıklamada Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) dikkat çekti.

Bu fay hattının enerjisini yitirdiği için yan kollardan etkili olmaya çalıştığını anlatan Görür, X’ten şunları yazdı: “Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum’da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF’a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor. Sevgiyle.”