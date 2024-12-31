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Prof. Dr. Naci Görür’den Sivas depremi değerlendirmesi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ta meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Görür, "Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 31.12.2024 09:30
  • Giriş: 31.12.2024 09:30
  • Güncelleme: 31.12.2024 09:35
Prof. Dr. Naci Görür’den Sivas depremi değerlendirmesi

Sivas’ın Kertmekaracaören-Ulaş ilçelerinde dün saat 23:30'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 8.41 km olan deprem, Ecemiş Fay Zonu üzerinde gerçekleşti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür, 6 Şubat 2023'teki büyük depremlerin bu yeni sarsıntı üzerinde etkisi olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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