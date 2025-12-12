Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti

Siyaset ve iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 104 yaşında hayatını kaybetti.

Unat'ın cenaze programının ABD'de bulunan oğlunun İstanbul'a dönmesinin ardından belli olması bekleniyor.

1859'da kurulan Mülkiye'nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) ilk kadın asistanı, ilk kadın doçenti ve ilk kadın profesörü olan, emekliliğini izleyen yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler veren Abadan Unat, siyaset bilimi ve iletişim konusundaki akademik çalışmalarıyla alanında büyük bir iz bıraktı.

***

NERMİN ABADAN UNAT KİMDİR?

1921 Viyana doğumlu olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, İzmir Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Nermin Abadan Unat, 1944 yılında girdiği Ulus gazetesinde 1950 yılına kadar çalıştı. Kazandığı bir bursla Amerika'ya giden Unat, Minnesota Üniversitesi'nde aldığı lisansüstü eğitimden sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. Fakültenin ilk kadın asistanı oldu. Beş yıl sonra doçent, 1966 yılında da profesör oldu. SBF’de Siyasal Davranış Enstitüsünü kuran Abadan Unat, yurt dışında birçok yerde çalışmalar yaptı. Yurt dışındaki göçmen Türk işçiler ve kadın sorunları konularıyla ağırlıklı olarak ilgilendi.

1960'lardan itibaren özellikle yurt dışına çalışmaya giden Türk ailelerin hayatlarına, yaşadıkları zorluklara ve kadınların bu süreçteki rollerine yoğunlaştı. Bu alanda hem Türkiye'de hem yurt dışında saygın bir konuma geldi; kitapları farklı dillere çevrildi. Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için yıllarca mücadele etti; Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ederek kadın–erkek eşitliği üzerine çalışmalar yürüttü.

Abadan Unat'ın hikâyesi yalnızca akademiyle sınırlı değil. 1978–1980 yılları arasında, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından Senato üyeliğine atanarak ülke yönetiminde görev aldı. Bu görevi sırasında da kadınların kamusal hayatta daha görünür olması için çaba gösterdi.

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) başkan yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, ve 1978’den itibaren Avrupa Konseyi’nin Kadın - Erkek Eşitlik Komisyonu başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

1978 - 1980 yılları arasında CHP'den kontenjan senatörü olarak meclise girdi. 1989 yılında SBF'den emekli oldu. 2012 yılında Vehbi Koç Ödülü'ne layık görüldü.

Yurt dışındaki Türk işçiler konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Almanya Devlet Başkanı’ndan liyakat nişanı aldı.

1978-80 arasında “kontenjan senatörü” olarak TBMM’ye girdi. 1989’da SBF’den emekli oldu. Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi’nin Kadın Araştırma Merkezi’nde ders verdi. Göçmen işçiler konusunda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları nedeniyle Federal Almanya Devlet Başkanı’ndan liyakat nişanı aldı. Almanca, İngilizce, Fransızca kitap ve makaleleri bulunuyor.

Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yaptı. İletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerden olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, “kamuoyu” sözcüğünü Türkçe'ye kazandırdı. Sonradan “halkla ilişkiler” olan “Halkla Münasebetler” sözcüğünü literatürde ilk kez kullanan kişi oldu.