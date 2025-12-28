Prof. Dr. Okan Tüysüz'den olası Marmara depremi uyarısı: "İçinden çıkılmaz bir hale gelir"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremle ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Tüysüz, Marmara'da 7 ile 7.2 arasında bir depremin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Nefes'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Prof. Dr. Tüysüz, “Afete hazır olmak gerekiyor ama ben açıkçası ondan pek ümitli değilim. 53 yıldır arazide fayların üzerinde çalışıyorum. Ama açıkçası bu yaşa kadar bakıyorum hocalarımızın da uyarılarına bakıyorum sözümüzü dinletemedik. Şimdi tüm emeklerimiz boşa gidiyorsa ümitli olmanın çok da anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Olası Marmara depremine dikkat çeken Prof. Dr. Tüysüz, "Birçok depremin olduğu dönemlerde ölçüm cihazları yoktu. Büyüklüğünü ancak tahmin ediyoruz. Biz veriye dayanarak yorum yapıyoruz. İzmit Körfezi’nin çıkışından, Adalar’ın önünden Büyükçekmece açıklarına kadar olan kısım kırılmadı onu biliyoruz. Bu kırıldığı zaman da tahminen 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Burada önemli olan ne kadar nüfusu etkileyeceğidir" dedi.

"İSTANBUL İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELİR"

İstanbul'daki yapılaşma ve kentsel dönüşüm ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüysüz, "Şehirleşmemiz çok çarpık. Esenler’e, Bakırköy’e Bahçelievler’e gidin. Depremde bir bina yıkıldığı zaman o sokağa bir daha girmeniz mümkün olmaz. Gebze’de bir bina yıkıldı çevre illerden destek gelmesine rağmen enkazı 1 hafta kaldırılamadı" dedi.

Tüysüz, olası bir Marmara depreminde 80 bin civarında binanın yıkılacağı vurgulayarak "İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir" diye konuştu. Tüysüz, devamında şu uyarılarda bulundu:

"Kentsel dönüşümden beklenen bu çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılmasıdır. Sokakları açacaksınız, yeşil alan yaratacaksınız. Nüfusu artırmamak gerekiyor. Çok katlı bina yapmak da nüfusu artırır bu pek istediğimiz bir durum değil. Kentsel dönüşüm bugüne kadar yapılmadı, binasal dönüşüm yapıldı. Kenti nüfus açısından sadeleştirmenin aksine biz dolduruyoruz.

"ELİNİZLE İNSANLARI AFETE DOĞRU SÜRÜKLÜYORSUNUZ"

Ama İstanbul’da yeni yerleşim alanları da yapılıyor, mesela Kanal İstanbul ile devasa bir kentleşme yaratılacak. Kanal İstanbul’u yaparsanız 1 milyon kişi daha İstanbul’a gelecek demektir. Nüfusun üzerine 1 milyon kişi daha ekleyeceksiniz. Yani siz elinizle insanları afete doğru sürüklüyorsunuz."