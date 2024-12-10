Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu: 26 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren’den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Cranfield Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'in bulunması için ilgili resmi kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren TMMOB İzmir Şubesi, "Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren’in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekren'i arama çalışmaları devam ediyor.

TMMOB İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren’den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve T.C. Londra Konsolosluğu’nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren’in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren’in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."