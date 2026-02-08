Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'tehlike büyük' yorumu: Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor
İstanbul’da beklenen büyük depreme dair tartışmalar devam ederken, Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkati çeken bir açıklama geldi. "Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük" diyen Bektaş, "Özellikle Avcılar hattındaki 'basen etkisi' ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir" ifadelerini kullandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası İstanbul depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen İstanbul depremi için senaryo netleşiyor" dedi.
"Orta Marmara Sırtı'ndaki ince ve kırılgan kabuk, sığ bir depremsellikle kırılabilir" diyen Bektaş, "Ancak doğudaki Çınarcık Çukuru’nun termal bariyeri, kırılmayı durdurma potansiyeline sahip; tıpkı 2025 Silivri depreminin Kumburgaz Çukurunda durması gibi" ifadelerini kullandı.
"Depremin büyüklüğü M6,2 - M6,4 seviyesinde kalsa dahi tehlike büyük" vurgusunu yapan Bektaş, şunları söyledi: "Özellikle Avcılar hattındaki 'basen etkisi' ve zemin büyütmesi, sismik dalgaların şiddetini M7 seviyesine çıkarabilir. Unutmayalım; sarsıntı büyüklüğü değil, zeminin buna verdiği tepki yıkar."
durması gibi.— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) February 8, 2026
