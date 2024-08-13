Prof. Dr. Özkara, eksi 1.75 fizik neti ile fizik bölümüne yerleşti
Akademide yaşanan sorunlara ilişkin videolar üreten Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sistemdeki çarpıklığı göstermek için girdiği YKS'de aldığı eksi 1.75 fizik neti ile fizik bölümüne yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Torpil ve liyakatsızlık başta olmak üzere akademideki sorunlarla ilgili içerikler üreten Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti.
Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi.
Özkara'nın paylaşımı şöyle:
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl? :) pic.twitter.com/s2UC8ReNHQ— AkademikLink (@istatistikvean1) August 13, 2024