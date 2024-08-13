Prof. Dr. Özkara, eksi 1.75 fizik neti ile fizik bölümüne yerleşti

Torpil ve liyakatsızlık başta olmak üzere akademideki sorunlarla ilgili içerikler üreten Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, YKS'de yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti.

Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi.

Özkara'nın paylaşımı şöyle: