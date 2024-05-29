Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti

Geçen yıl Zürih’te trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Tarih Profesörü Özlem Kumrular, bugün yaşamını yitirdi.

Tarihçi, Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti.

Kumrular’ın ölüm haberini duyuran Doğan Kitap, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir yaşam mücadelesi veren yazarımız Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz” denildi.

Kumrular, 2023’ün Haziran ayında İsviçre’nin Zürih kentinde otobüs çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı.

Özlem Kumrular, İspanya kaynaklarından Türk ve Osmanlı tarihi araştırmalarıyla tanınıyor.

Kumrular'ın “İslam Korkusu” ve “Osmanlı Habsburg Düellosu” gibi araştırma kitapları yabancı dillere çevrildi.

Ayrıca “Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi tarihi kurgu romanlar da kaleme alan Kumrular, “Sultanın Mutfağı” incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren bir esere imza attı.