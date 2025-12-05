Prof. Dr. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi

1982’den bu yana Fransa’da yaşayan, Türkiye emek ve işçi hareketi tarihinin önde gelen isimlerinden araştırmacı, yazar ve sosyal tarihçi Prof. Dr. M. Şehmus Güzel yaşamını yitirdi.

Güzel’in vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Aziz Çelik, “Çoğumuz işçi hareketi ve sendikacılık tarihini, onun çalışmalarını okuyarak öğrenmeye başladık. Çok büyük ve çok üzücü bir kayıp” diyerek duyurdu.

ŞEHMUS GÜZEL KİMDİR?

26 Mart 1947’de Diyarbakır Ergani'de doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) mezun oldu. Doktorasını Tours ve Aix-en-Provence'ta (Fransa) 1970-1975 yılları arasında gerçekleştirdi.

1975’te Türkiye’ye döndü; Antalya, Isparta ve Ankara Meslek Yüksek Okullarında müdürlük ve hukuk bilgisi (Anayasa Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku) öğretim üyeliği yaptı.

1978'den itibaren SBF’de Sosyal Politika ve İş Hukuku Bölümü'nde (şimdiki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü) çalıştı; İşçi Tarihi, Sendikacılık ve Sosyal Politika ders ve seminerlerini verdi.

Eylül 1982’den bu yana Fransa’da yaşamaktaydı. Paris-VII, Paris-VIII ve Niamey (Nijer’in başkenti) üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı; Devlet-Ulus, Devletsiz Halklar, Yakındoğu Tarihi, Türkiye'de İşçi Hareketi Tarihi, Toplumsal Mücadeleler Tarihi ders ve seminerlerini yönetti.

Şehmus Güzel’in basılan kitapları:

İşçiler Örgütleniyor (1939-1950), Sosyal Tarih Yayınları.

Türkiye'de İşçi Hareketi 1908-1984, İmge Kitabevi Yayınları.

İşçi Tarihine Bakmak, TÜSTAV.

Grevin Yapısal ve İşlevsel Açıdan İrdelenmesine Katkı, Sosyalist Yayınlar.

Abidin Dino, Kitap Yayınları.

Fahri Petek, Sosyal Tarih Yayınları.

İnsan Yılmaz Güney, Kaynak Yayınları.