Prof. Dr. Şen'den "tropik gece" uyarısı: Önümüzdeki 5 gün etkili olacak

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün boyunca "tropik gece"nin etkili olacağını belirterek, "Tropik gece, gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu açıkladı.

AKOM ayrıca, İstanbul’da 36 dereceyi bulması beklenen aşırı sıcakların etkili olacağı öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

AKOM verilerine göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

"TROPİKAL GECE ETKİLİ OLACAK"

Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye'de "tropik gece"nin etkili olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de tropik gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C lerdedir. Yanı gecelerde aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiyede tropik gece bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı.