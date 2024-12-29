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Prof. Dr. Şen tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen, yılsonu ve yılbaşında yağış olmayacağını belirterek, İstanbul'da kar yağışının 9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Güncel
  • 29.12.2024 09:58
  • Giriş: 29.12.2024 09:58
  • Güncelleme: 29.12.2024 10:04
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Şen tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının 9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul için hava tahmininde bulundu.

Yılsonu ve yılbaşında yağış olmayacağını belirten Şen, kar yağışının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

İstanbul'a kar yağışı için tarih veren Şen, "Marmara, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10'unu bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

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