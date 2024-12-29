Prof. Dr. Şen tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının 9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul için hava tahmininde bulundu.

Yılsonu ve yılbaşında yağış olmayacağını belirten Şen, kar yağışının gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

İstanbul'a kar yağışı için tarih veren Şen, "Marmara, İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10'unu bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Yılsonu ve Yılbaşı hava öngörüm aynı devam ediyor Türkiyede Yağış YOK. Dolayısıyla KAR YOK



Marmara İstanbul dahil yerde tutacak kar yağışı bekleyenler Ocak ayının 9-10 nu bekleyecekler



Hatırlarsananız bu tahminimizi 2 ay öncede yapmıştık. Bu nedenle gerçek uzmanları takip edin