Prof. Dr. Şen tarih verdi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekiyor. Kente ne zaman kar yağacağı ise merak ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Şen, "Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken" dedi.

"Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi, yani ocak ayı ortalarında gelecek" diyen Şen, "Çünkü kutuplardan sarkan soğuk hava ancak o zaman bizim enlemlerimizi etkilemeye başlayacak. Dolayısıyla aralık ayında daha ılıman bir hava gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen, "Anadolu tarafında aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek" ifadelerini kullandı.