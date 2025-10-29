Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir için uyarı: Yapı stoku alarm veriyor

Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından, Kozalak Kültür Kitap Kafe’de “Deprem Farkındalığı” söyleşisi gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in konuk olduğu etkinlikte, deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ele alındı.

Sözbilir, sunumuna depremin etkileri, nedenleri ve bölgedeki olası sarsıntı potansiyeliyle başladı. Soru-cevap şeklinde ilerleyen etkinlikte, İzmir’deki diri fayların deprem üretme potansiyelleri, risk azaltma çalışmaları ve bina performans analizi konuları tartışıldı.

Sözbilir, İzmir’in 8 bin 500 yıllık yerleşim geçmişi boyunca birçok kez depremlerle hasar gördüğünü hatırlattı. Kentteki fay hatlarını tespit ettiklerini, bu fayların geçmişte ürettikleri depremleri ve bir sonraki depreme kadar geçen süreleri belirlediklerini söyledi.

Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Bergama ve Menemen faylarının uzun süredir deprem üretmediğini ifade eden Sözbilir, bu fayların deprem üretme zamanlarının yaklaştığını belirtti. Buna karşılık İzmir, Yeni Foça ve Dağkızılca faylarının yakın dönemde deprem üretmesinin beklenmediğini söyledi.

İzmir deprem master planının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Sözbilir, mevcut yapı stoğunun olası bir depremde ciddi risk taşıdığını dile getirdi. Tüm afetlere dirençli bir İzmir için İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki eylemlerin tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Planın 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.