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Prof. Dr. Sözbilir'den Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki sarsıntının "mega deprem" olarak adlandırılabileceğini belirterek, "Artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir" dedi.

Güncel
  • 30.07.2025 11:17
  • Giriş: 30.07.2025 11:17
  • Güncelleme: 30.07.2025 11:20
Kaynak: AA
Prof. Dr. Sözbilir'den Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözbilir, depremin Pasifik Okyanusu ile Asya levhası sınırı boyunca, bindirme fayı niteliğindeki levha sınır fayı üzerinde yaşandığını söyledi.

"Mega deprem"lerin levha sınırları boyunca ve bindirme faylarında geliştiğini anlatan Sözbilir, "Kamçatka bölgesinde meydana gelen deprem 'mega deprem' olarak adlandırılabilir. Bu bölge 'ateş çemberi (ring of fire)' olarak bilinir. Dünyanın sismik ve volkanik aktivite açısından en aktif bölgelerinin başında yer alıyor. Deprem büyüklüğü ve sığ oluşu dikkate alındığında önemli oranda can ve mal kaybının olabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sözbilir, "Böyle depremlerden saatler sonra Pasifik Okyanusu çevresinde tsunami gelişecektir. Ayrıca artçı şoklar 7,5-7,8 büyüklüğüne varabilir. Tabii ki bu kadar büyük depremler komşu fayları da tetikleyebilir" diye konuştu.

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