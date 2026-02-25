Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın konuşmacı olduğu “Sosyolojik Tanıklık” Konferansı Bomonti’de

Sosyoloji alanında önemli çalışmalara imza atan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın konuşmacı olduğu “Akademiden Topluma, Kendinden Alana Bir Sosyolojik Tanıklık” konferansı yarın Bomonti yerleşkesinde yapılacak.

MSGSÜ Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen konferans saat 14.00'da Fen Edebiyat Fakültesi Bomonti Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kent, göç ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Prof. Dr. Aslan uzun bir süredir üniversitede, “Nüfus, Etnisite İskan Sosyolojisi”, “Modernleşme ve Kent Sosyolojisi” başlıklı dersler veriyor. Toplumsal Tarihe ilişkin çeşitli araştırma projelerini yürütmektedir.

BİR ÖMÜRLÜK AKADEMİK ÇALIŞMA

Aynı zamanda gazetemiz BirGün’de de yazarlık yapan Prof. Dr. Aslan’ın “Mekan, Kimlik ve Politika”, “1 Mayıs Mahallesi”, “Dersim’i Parantezden Çıkarmak”, “Hafızanın Dili” gibi pek çok kitabı bulunuyor. Aslan’ın yazarı veya derleyicisi olduğu toplamda 22 kitabı yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Aslan lisans programını, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde bölüm birincisi olarak tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kentsel Enformel Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu çalışmasıyla doktora yaptı.

2018/2019 yıllarında Avusturya’da Innsbruck Üniversitesi Göç ve Eğitim Enstitüsünde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015-2020 yılları arasında MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi editörlüğü yaptı.