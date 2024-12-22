Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 'fay' uyarısı: "Batıya doğru deprem üretir"

Kuşadası Belediyesi, 'Depremi Felakete Dönüştüren Sebepler' ve 'Ege Bölgesi Depremselliği ve Kuşadası' başlıklı panel düzenledi.

Panelde konuşanYıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları söyledi: "Kuşadası Körfezi'ndeki fayların özelliği çok güçlü olmamalarına rağmen sık deprem üretmeleri. Ege ve Aydın'daki tüm yerleşmelerin zeminleri sıvılaşmaya uygun. Bu nedenle zeminle yapının birbirine barışık olması gerekiyor. Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın da Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum. Bir de Büyük Menderes fay hattı var. Bu iki fay hattı birbirinden bağımsız depremler üretecek kapasitede."

YÖNETMELİKLERE İŞARET ETTİ, 'ÖNLEM' VURGUSU YAPTI

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ise Türkiye'de 1937 yılından beri hazırlanan deprem yönetmeliklerinde herhangi bir sorunun olmadığını belirtti. Depremlerin bilimsel açıdan önceden tahmin edilebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Canbay, "Ancak eğer ülkenizde doğru yapılaşma ve doğru imar planı olmazsa, iyi ve ahlaklı mühendisler ile inşaat ustaları yetiştirmezseniz, devlet ve kamunun kontrol mekanizmaları görevlerini tam olarak yerine getirmezse depreme karşı hiçbir önlem alamazsınız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, Kuşadası Belediyesi olarak kentte yaşanacak muhtemel bir depreme karşı mümkün olan her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyledi.

Bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla daha önce 'Deprem ve Kentsel Dönüşüm' başlıklı bir kurultay düzenlediklerini belirten Başkan Vekili Salim Tümer Apaydın, İmar Barışı adı altında yapılan düzenlemelerin de yanlışlığına dikkat çekti.