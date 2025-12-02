Prof. Dr. Taha Parla hayatını kaybetti

Siyasal düşünce tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Taha Parla, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Parla’nın vefatı, kurucularından olduğu İletişim Yayınları’nın X hesabından duyuruldu.

İletişim Yayınları, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Yayınevimizin kurucularından, dostumuz, yazarımız, çevirmenimiz Taha Parla’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri Cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan literatürün yapı taşları arasındadır… Saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

1945 yılında Ankara’da doğan Parla, 1976-1982 ile 1991-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

1968 yılından beri kendisi gibi akademisyen olan Jale Parla ile evli olan Taha Parla, bir çocuk babasıydı.