Prof. Dr. Tatar'dan Ege Denizi'nde 'tsunami' uyarısı: Türkiye'yi etkiler mi?

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde yaptıkları incelemenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, AFAD tarafından mobil siren ve anons aracı konuşlandırılan Seferihisar ilçesinde kıyıda ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ile Ege Denizi'nde inceleme yaptı.

DEPREMİN HABERCİSİ OLMADIĞINI VURGULADI

Prof. Dr. Tatar, depremin ardından yaşanabilecek tsunami olasılığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle güneyden kuzeye doğru geldikçe yani Muğla'dan daha kuzeye doğru geldikçe kıyılarımız boyunca bu tsunami tehlikesinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Ama örneğin Muğla, Bodrum, Datça Yarımadası'ndaki değişik yerlerde de bu tsunami etkisinin oluşması durumunda, bir saatten daha önce bir sürede gelmeyeceğini öngörüyoruz. Bunu yaptığımız modellemeler sonucunda ortaya koyuyoruz. Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz. Daha kuzeye doğru geldikçe, özellikle İzmir civarına geldikçe bugün bulunduğumuz bölgeye geldikçe bunun etkisinin daha da azalacağını veya yok denecek kadar bir etkiye sahip olacağını söyleyebiliyoruz. Tsunaminin oluşması durumunda, İzmir'in kuzeyine geçmeyeceğini çok net olarak söylemek mümkün."

AFAD'a tsunami uyarısını Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün vereceğini kaydeden Tatar, uyarının AFAD'a ulaşmasının ardından kısa mesajla, ihtiyaç olması halinde daha etkin mesaj yöntemleriyle ya da anons sistemiyle vatandaşlara duyuracaklarını aktardı.

Tatar, son günlerde değişik bölgelerde deniz çekilmesine de değinerek, "Bunun bir meteorolojik olay olduğunu, herhangi bir depremin habercisi olmadığını altını çizerek söylemekte yarar var" dedi.