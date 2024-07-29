Prof. Dr. Tülay Erkan yaşamını yitirdi

Barış için Akademisyenler bildirisi imzacılarından olan çocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tülay Erkan, 64 yaşında hayatını kaybetti. Erkan bugün Zincirlikuyu’da toprağa verilecek.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Erkan, yaşamını yitirdi.

Eski dönem İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği merkez delegesi olan Dr. Tülay Erkan’ın cenazesi, 29 Temmuz (bugün) ikindi vaktinde Zincirlikuyu Camisi’ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Barış imzacısı olan ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Erkan ile ilgili İstanbul Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi Prof.Dr. Tülay Erkan'ı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/4msSveuwLG — İstanbul Tabip Odası (@istabip) July 28, 2024

Öte yandan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Erkan ile Cerrahpaşa’da birlikte ihtisas yaptıklarını belirterek, Erkan’ın ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.