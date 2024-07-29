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Prof. Dr. Tülay Erkan yaşamını yitirdi

Barış için Akademisyenler bildirisi imzacılarından olan çocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tülay Erkan, 64 yaşında hayatını kaybetti. Erkan bugün Zincirlikuyu’da toprağa verilecek.

Güncel
  • 29.07.2024 10:36
  • Giriş: 29.07.2024 10:36
  • Güncelleme: 29.07.2024 10:39
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Tülay Erkan yaşamını yitirdi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Erkan, yaşamını yitirdi.

Eski dönem İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Başkanı ve Türk Tabipleri Birliği merkez delegesi olan Dr. Tülay Erkan’ın cenazesi, 29 Temmuz (bugün) ikindi vaktinde Zincirlikuyu Camisi’ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Barış imzacısı olan ve 64 yaşında hayata gözlerini yuman Erkan ile ilgili İstanbul Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Öte yandan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Erkan ile Cerrahpaşa’da birlikte ihtisas yaptıklarını belirterek, Erkan’ın ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

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