Prof. Dr. Türkan Saylan, 89'uncu doğum gününde İzmir'de anıldı

İzmir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Türkan Belgeseli gösterimi ve söyleşinin yanı sıra Yunus Kırılmış tarafından Saylan'ın sevdiği şarkılar seslendirildi.

Etkinlikte konuşan ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur Ertürkan, Saylan'ın yurtseverliği yalnızca sözlerde değil özveriyle çalışarak topluma katkı sağlayarak yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu eğitim sorunları onun vizyonunun ve mücadelesinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği, ekonomik zorluklar, laik, bilimsel eğitim anlayışına yönelik tehditler, çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor. Ancak bizler Türkan Saylan'dan aldığımız ilhamla bu sorunlara karşı çözüm üretmek için kararlılıkla çalışıyoruz. ÇYDD İzmir Şubesi olarak İzmir'in dört bir yanında ekonomik ve kültürel açıdan kırılgan bölgelerde çocuklarımız ve gençlerimiz için fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında Türkan Saylan'ın 'yaşamak demek, çalışmak demektir' sözünü rehber edinerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkan Saylan bizlere yalnızca bir yol değil aynı zamanda bir ideal bıraktı. Bu ideal ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş, laik, bilimsel temeller üzerine kurduğu cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmaktır. Bugün onun aziz hatırasını anarken idealleri ve değerlerini gelecek kuşaklara taşımaya olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Onu derin bir sevgi ve saygıyla anıyor, cumhuriyetin bireyi olmak sorumluluğunu yaşatacağımıza söz veriyoruz. Türkan Saylan'ın aydınlık ışığı yollarımızı her zaman aydınlatacak."

"ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİ KORUYUP GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli ise Türkan Saylan’ın ideallerinin vefatından sonra da yaşamaya devam ettiğini söyledi. Saylan'ın hayatını kız çocuklarının eğitimine adadığını da belirten Meriçli, "ÇYDD olarak bugün 117 şubemizle ve 27 bine yaklaşan üye sayımızla, gönüllülerimizle ülkemizin her köşesindeki tüm çocuklara, tüm gençlere, kadınlara, çağdaş eğitim olanakları götürmeye devam ediyoruz. Sevgili hocamdan aldığımız bayrağı yaygınlaştırmaya tıpkı onun istediği, onun hayal ettiği gibi ülkemizi geliştirmeye, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün Türkan Saylan'la ilgili söyleşide bulunduğu etkinliğe ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel de video mesaj gönderdi.