Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi

Güncel
  • 12.01.2026 18:33
  • Giriş: 12.01.2026 18:33
  • Güncelleme: 12.01.2026 18:38
Kaynak: ANKA
'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor

BirGün'e Abone Ol