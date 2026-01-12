'Prof. Vicdan' hakkında tahliye kararı

Ödeme güçlüğü çeken hastalara ücretsiz baktığı için "Prof. Vicdan" olarak tanınan ve bir ilaç operasyonu gerekçe gösterilerek tutuklanan Prof. Dr Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

