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“Profesör kabus” davasında karar!

BirGün'ün gündeme taşıdığı ve kamuoyunda "Profesör kabus" olarak bilinen doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Güncel
  • 06.03.2025 16:41
  • Giriş: 06.03.2025 16:41
  • Güncelleme: 06.03.2025 16:49
Kaynak: İHA
“Profesör kabus” davasında karar!

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde  ketamin isimli ilacı çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

BirGün'den Timur Soykan'ın gündeme taşıdığı olaya ilişkin mahkeme Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Timur
Timur Soykan
Timur
Timur Soykan
Timur
Timur Soykan
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