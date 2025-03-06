“Profesör kabus” davasında karar!
BirGün'ün gündeme taşıdığı ve kamuoyunda "Profesör kabus" olarak bilinen doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Kaynak: İHA
İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde ketamin isimli ilacı çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
BirGün'den Timur Soykan'ın gündeme taşıdığı olaya ilişkin mahkeme Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.