“Profesör kabus” davasında karar!

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde ketamin isimli ilacı çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

BirGün'den Timur Soykan'ın gündeme taşıdığı olaya ilişkin mahkeme Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.