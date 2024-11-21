‘Profesör Kabus’un çocuklarda kullandığı sprey yasak çıktı

'Profesör Kabus' olarak tanınan Salih Zoroğlu'nun kullandığı ketamin içeren burun spreyinin kullanımına bakanlık tarafından onay verilmediği ortaya çıktı.

TELE 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre 17 Eylül 2023’te tutuklanan ve kamuoyunda ‘Profesör Kabus’ olarak bilinen Zoroğlu’nun dava dosyasına yeni bir rapor girdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Kurumu tarafından hazırlanan raporda ketamin adlı etkin maddeyi içeren “Spravato burun spreyi”nin çocuklarda kullanımına onay verilmediği belirtildi.

Dava dosyasına giren raporun ilgili kısmı şöyle:

“‘Esketamin’ adlı etkin maddeyi içeren 23.09.2022 tarihten itibaren ise kırmızı reçete ile temin edilebilen ‘SPRAVATO BURUN SPREYİ, ÇÖZELTİ’ tedaviye dirençli Majör Depresif Bozuklukta (uygun doz ve sürede kullanılan en az iki farklı antidepresan tedaviye yanıt vermeyen yetişkinlerde mevcut orta ila şiddetli depresif atakta), SSRI (Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü) ya da SNRI (Serotonin-Noradrenalin Gerialım İnhibitörleri) ile beraber kullanımda endike olup pediatrik hastalarda kullanım için onaylanmamıştır.”

NE OLMUŞTU?

BirGün’den Timur Soykan’ın Türkiye gündemine taşıdığı olayda Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğine gelen çocuklara dissosiyatif (kimlik bozukluklarıyla ortaya çıkabilen psikolojik bir rahatsızlık) etkileri yaratan ketamin maddesini vererek çocuklarda uyuşturucu madde bağımlılığı geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu iddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede de yer almıştı.

Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Ayrıca, Zoroğlu'nun eşi Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olduğu iddia edilen Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan sözde doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.