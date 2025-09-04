Program değişikliği olmayacak

Politika Servisi

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından 4-9 Eylül’de yapılacak olan 102’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

Aynı zamanda parti programı çalıştayının da yapılacağı Kuruluş Haftası etkinliklerinin sonunda, CHP’nin yeni parti programına son şekli verilecek.

5 Eylül saat 10.00’da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde bulunan 600 kişilik salonda yapacağı konuşmayla program çalıştayını açacak. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, katılımcıları çalışmalar konusunda bilgilendirecek.