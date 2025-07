Programın teması ekonomi ve adalet

CHP’de, “CHP ülkeyi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtlarını içeren Parti Programı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı çalışmalarında kullanılacak Hükümet Programı çalışmaları hız kazandı. CHP’lilerin, “Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu çoklu krizlere yanıt verecek program” olarak tanımladığı parti programının yanı sıra hükümet programı çalışmaları kapsamında odaklanılacak alanlar da belirlendi. CHP’liler, Eylül ayında son halini alması öngörülen parti programının, “Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik, hukuki, sosyal tüm yıkımlara çare üretecek, ülkenin mutlu, zengin, güçlü, demokratik, özgür ve eşitlikçi iklimini yaratacak bir anlayışı ortaya koymayı hedeflediğini” söyledi.

CHP, parti programı çalışmalarını Mayıs ayında başlattı. Çalışmalar kapsamında, “Türkiye’nin mevcut durumu ve kamuoyu araştırmalarında öncelikli ihtiyaç ve talep olarak tanımlanan temalara odaklanıldığı” kaydedildi.

ODAKLANILACAK TEMALAR

Parti programı çalışmalarını destekleyici nitelikteki saha çalışmalarının, hükümet programına da yön vereceği dile getirildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık kampanyası sürecinde de kullanılacak hükümet programı için 15 tema öne çıktı. CHP milletvekilleri ile PM üyeleri ve YDK üyelerinin Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştireceği saha çalışmalarında odaklanılacak alanlar, “Ekonomi, demokratikleşme, afet, bilim, tarım, sosyal politikalar, kadın politikaları, gençlik, eğitim, sağlık, kültür, göç politikaları” ve “Temel hak ve özgürlükler” olarak sıralandı.

CHP kaynakları, hükümet programı çalışmalarının parti programı çalışmalarını temel alarak yürütüleceğini kaydetti. Bu kapsamda, parti programı için hazırlanan tüm bilgi ve politika belgelerinin hükümet programı çalışmalarının doğal parçası olacağı vurgulandı. Bürokrasi ve devlet yönetimi deneyimi olan uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katkılarıyla tematik çalışma belgelerinin hazırlandığı da aktarıldı. Uzmanların çalışmalarından derlenen içerikler ile sahadan elde edilen bulguların birleştirilerek çalışmaların ilerletileceği anlatıldı.

ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK

Parti programı ve hükümet programı ile ilgili konuşan CHP’liler, “Çalışmalar, CHP iktidarının ülke yönetim anlayışını ortaya koyacak ve bu anlayış doğrultusunda atılacak politika adımları halka anlatılacak” dedi. Parti programında, “Kurucu ve vazgeçilmez ilkeler olan altı ok ilkelerinin” korunacağının altını çizen CHP’liler, “Siyasi, ekonomik, hukuki, sosyal tüm yıkımlara çare üretecek, ülkemizin mutlu, zengin, güçlü, demokratik, özgür ve eşitlikçi iklimini yaratacak bir anlayışı ortaya koyacağız” diye konuştu. CHP’liler, parti programı ve hükümet programındaki yaklaşım ile ilgili özetle şunları söyledi:

“Vatandaşların kendini her alanda güvende ve güvenceli hissettiği, saygı gördüğü, kendini ait hissettiği bir yaşamı, hayatın her alanında adaletin tesis edildiği bir ülkeyi kuracağız. Türkiye’yi ekonomik, siyasal ve sosyal alanlar başta olmak üzere her alanda dünyanın etkin ve saygın ülkeleri arasında ilk sıraya çıkaracağız.”

∗∗∗

CHP İSİMLERİ BELİRLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan TBMM'de kurulacak olan komisyona katılacaklarını duyurmasının ardından komisyonda görev yapacak isimlerin belirlenmesi çalışmalarına başlandı. Özel’in, “Meclis Başkanı talebimizi kabul etti, komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak” ifadelerinin ardından CHP’nin, komisyona katılacak isimleri bugün TBMM Başkanlığı’na bildireceği belirtiliyor. Hukukçu milletvekillerinin ağırlıkta olacağı belirtilen Terörsüz Türkiye komisyonuna katılması beklenen CHP heyetinin şu 10 isimden oluşması bekleniyor: Murat Emir, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp, Zeynel Emre, Türkan Elçi, Süreyya Öneş Derici. İmamoğlu’nu ziyareti sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise özetle şunları söyle “Meclis Başkanı talebimizi kabul etti, komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Biz de yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Bulunmadığı komisyondan korksun. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. AYM kararlarını uygulamayanlarla Anayasa yapmayız.

Biz komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya, çözülecekse bütün sorunların çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz."