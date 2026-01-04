Proje durduruldu, Bakanlık devrede

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde, daha önce yargı kararıyla durdurulan iskele ve tekne bağlama projesi bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planlarıyla yeniden gündeme geldi.

Bakanlık, alanın nasıl kullanılacağını ve yapılaşmanın sınırlarını belirleyen planları 30 Aralık 2025 tarihinde askıya çıkardı.

Planların, 30 gün süreyle askıda kalacağı öğrenirken bölge, iskele ve tekne yanaşma alanı olarak tanımlandı. Bakanlık tarafından askıya çıkarılan planlar, mahkemenin durdurduğu projeyle aynı bölgede iskele ve tekne bağlama alanı öngörüldü. Plan açıklama raporunda, çalışmanın amacının “mevcut kullanımın planlı hale getirilmesi” olduğu ifade edildi.

Projeyi hayata geçirmek isteyen Ortaca Belediyesi, iskele için ilk olarak 2022 yılında başvuruda bulundu. Projeye “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Ancak projeye karşı bölge halkı dava açtı. Muğla 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dava sürecinde projenin yüzde 90’ının tamamlandığı belirtildi. Ortaca Belediyesi, projeyle ilgili olarak Ekim 2025’te yeniden başvuru yaptı. Belediye, mevcut iskeledeki teknelerin Kaunos Kral Mezarları manzarasını kapattığını, bunun da turizme zarar verdiğini savunarak projenin “görsel kirliliği azaltmak” amacıyla hazırlandığını ileri sürdü. Mahkeme sürecinde büyük bölümü tamamlanan iskele projesinin 750 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olduğu belirtildi. ÇED dosyasına göre iskele, 1.128 adet ahşap kazık çakılarak inşa edilecek, kazıkların üzeri ahşap iskeletle kaplanacak. Proje kapsamında 376 tekne için yanaşma alanı oluşturulması planlandı. Projenin bedeli ise 43 milyon 35 bin 960 TL olarak açıklandı.

ÖZEL KORUMA BÖLGESİ

Kaunos Antik Kenti’ne ait 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanda hayata geçirilmek istenen proje, aynı zamanda Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor.

Bölge, Akdeniz ekosistemi açısından kritik öneme sahip Caretta caretta ve Chelonia mydas türlerinin yaşam alanı olarak biliniyor. Koruma altındaki deniz kaplumbağaları ve su kuşlarının da bölgede bulunuyor.