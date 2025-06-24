Proje durduruldu tehlike sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Göl Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda Asta Cennetköy Turizm A.Ş. tarafından yapılması planlanan “kıyı düzenlemesi ve yat yanaşma yeri” projesinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin büyük ölçekli projeleri kapsayan Ek-1 listesinde yer aldığını belirtti. Ancak şirket, başvurusunu küçük projelere yönelik Ek-2 listesine göre yapmıştı.

Bakanlık, bu nedenle süreci durdurarak yeni bir ÇED dosyası hazırlanması gerektiğini bildirdi. Şirket isterse, uygun formatta yeni bir dosya hazırlayarak yeniden başvuru yapabilecek.

TEHDİT ALTINDA

Cennet Koyu, Gölköy’ün çam ormanlarıyla çevrili, eşsiz güzellikteki koylarından biri. Deniz tabanını saran Posidonia deniz çayırları ve Akdeniz foklarının varlığı nedeniyle ekolojik açıdan son derece önemli bir alan. Ayrıca koyun güney kesiminde üçüncü derece arkeolojik sit alanı bulunuyor.

Çevre Düzeni Planı’na göre bölge, “önemli doğa alanı” statüsünde. Karasal alanlar ise “orman”, “tarım” ve “turizm gelişim bölgesi” olarak tanımlanıyor. Projenin bedeli ise 88 milyon 600 bin TL.