Proje iptaline rağmen keşif yapamazsınız

Artvin’in Şavşat ilçesinde 28 köyü etkileyecek Hanlı HES Projesi’nin Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen bilirkişi heyetinin yeniden keşif yapmasına bölge halkı tepki gösterdi. Savaş köyünden Yalçın Öner, "Suyumuzu aşağı yukarı 42 köy kullanıyoruz. Bölgedeki Hanlı HES yüzünden bizim sular kuruyor, çeşmelerimiz akmıyor ve ormanlarımızda ve arazilerimizde çıkan suların hemen hepsi kurudu. Bu anlamda artık can boğazımıza çıktı" dedi.

Özlem Gündal ise, "Mücadelemiz devam ediyor ve kazanana kadar devam edeceğiz yani derelerimizi vermeyeceğiz" diye konuştu. Şavşatlı bir yurttaş da "Sularımızı almasınlar, susuz hiç bir canlı yaşayamaz ve bundan vazgeçsinler. Mümkün olduğu kadar sularımızı vermemeye çalışıyoruz. Vermeyeceğiz, derelerimiz özgür aksın ve insanlarımızı susuz bırakmasınlar ve lanet olsun bunları yapanların başına" diye konuştu.