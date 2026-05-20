Proje okul atamasına Danıştay’dan durdurma kararı

Isparta'da üyesi 25 yıllık fizik öğretmeninin çalıştığı proje okulda görev süresinin uzatılması talebinin reddine ilişkin Eğitim İş’in açtığı davada Danıştay'dan "yürütmeyi durdurma kararı" geldi.

Öğretmene verilen bu ret kararına karşı Eğitim İş, “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" ile Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun ilgili maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Eğitim İş tarafından yapılan başvuruda, sözkonusu öğretmenin 2024 yılında “başöğretmen” unvanını aldığına dikkat çekilerek, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) üzerinden yaptığı başvurunun reddedildiği belirtildi. Öğretmenin, başöğretmen unvanını almasıyla beraber “aynı unvanla görev yapma” koşulu bulunduğuna belirten başvuruda, ret kararıyla beraber görev süresinin kesintiye uğradığı, atamaya esas süresinin henüz dolmadığı ifade edildi.

Ancak Danıştay İkinci Dairesi, öğretmenin yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bunun üzerine dava, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı.

Başvuruyu inceleyen Danıştay, sözkonusu yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan "Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir" düzenlemesinin, eksik düzenleme nedeniyle hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Kararda, "görev süresini uzatma işleminin, öğretmenin ilgili eğitim kurumundaki 4 yıllık ilk görev süresi boyunca sergilediği performansın, akademik başarıya katkısının ve ilk atama sürecinden farklı bir idari tasarruf" olduğu vurgulandı.

Eğitim İş'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Uzun yıllardır mücadelesini sürdürdüğümüz, kariyer ve liyakati yok sayan, hiçbir kritere yer verilmeksizin, 'takdir yetkimiz var atarız' anlayışıyla yapılan proje okullarda görev süresinin uzatılmasına ilişkin yönetmelik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mevcut durumda karar içeriğinde de yer aldığı üzere, proje okullarda görev süresi uzatılmayan tüm işlemlerin dayanağı olan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasıyla, konuyla ilgili devam eden davaları etkilemesi de kaçınılmaz olacaktır."