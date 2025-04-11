Proje okullarda öğretmen kıyımı: Öğretmenleri okullarından koparmayın!

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, 30’dan fazla proje okulda yönetici ve öğretmen atamaları yapıldı. Eğitim sendikaları bu atamalarda muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderildiğini belirterek, atamalarda liyakatın hiçe sayıldığını ve tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiğini belirtti. Yeri değiştirilen öğretmenlerinin çoğunun muhalif olduğu, boykot ve iş bırakma eylemlerine katıldıkları bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre 2 bin 300 okulun adı proje okulu. Proje okullarında 79 bin 286 öğretmen, 5 bin 318 yönetici görev yapıyor ve yaklaşık 500 bin öğretmen de proje okullarına atama için başvuru yapma kriterlerini taşıyor. Ancak yapılan atamaların siyasi ve liyakattan uzak olduğu belirtiliyor.

"ÖLÇÜLEBİLİR VE NESNEL HİÇBİR KRİTERE DAYANMIYOR"

BirGün'e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "2025 yılı atamaları tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine şeffaflıktan uzak, liyakat ilkesini hiçe sayan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmıyor. Tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiriliyor. Bakanlık; herhangi bir kriter ilanı yapmadan, kıdem, hizmet puanı ya da mesleki yeterlilik gibi objektif göstergelere bakmadan, istediği öğretmeni ya da eğitim yöneticisini proje okullarına atayabilmektedir. Emek, birikim ve mesleki yetkinlik yok, adalet yok, hakkaniyet yok" dedi.

"Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir" diyen Irmak, "Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Bunun için atılması gereken adımlar bellidir. Eğitim kurumlarının, iktidarın siyaseten müdahale ettiği birer arka bahçe haline getirilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Eğitim Sen olarak bu adaletsizliğe karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir. Tüm eğitim emekçilerini bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı birlikte mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin kadro dışı bırakılmasına karşı okul bahçesinde oturma eylemindehttps://t.co/CYeKAmsHgJ



📽️@sendika_org pic.twitter.com/qSI5bnkEzp — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 11, 2025

ÇAĞ DIŞI POLİTİKALAR

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise, "Proje okulları MEB’in istediğini atama projesidir, keyfiliğin, kayırmanın adresi haline geldiğini herkes biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Atamaya dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okulları, siyasetin ve yandaş sendikaların keyfi şekilde makam, koltuk dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür" dedi.

Bu okullara yapılan son atamaların MEB’in kayırmacılığını ve keyfiliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Özbay, "Proje okullarındaki binlerce öğretmenin görev süresinin neden uzatılmadığına, yeni atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığına dair somut hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Görünen o ki okullarımızı protokollerle cemaat ve tarikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı, kendini tüm okulların sahibi olarak görmekte liyakati, hakkı, hukuku yok saymakta adaletsizliğin odağı olmaktadır. Bir proje okulunda 3 kadro varken, 4 kişinin başvurusu olmasına rağmen her nedense hiçbir atama yapılmamıştır! Neden? Kendinize uygun kişiyi bulamadınız mı? Çarpık sisteminiz mi yeteriz kaldı? Kıdemli birçok öğretmen, doktorası olan, yüksek lisansı olan, başarı ve üstün başarı belgeleri, maaşla ödüllendirilmesi olan, soruşturması, cezası olmayan, yıllardır aynı okulda görev yapan öğretmen atanmıyor. Neden? Ne olursa atanabilir, atanması için size tam olarak ne lazım, dürüst olun, buyurun açıklayın! Eğitimdeki çağ dışı, bilim dışı, gerici politikalarınıza, aydın, başarılı eğitimcilerin hakkını yemenize, öğrencilerimizi ve eğitim çalışanlarını ayrıştırmanıza seyirci kalmayacağız. Hem örgütlü hem de hukuki olarak yaptığınız tüm haksızlıkların tüm kötülüklerin hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri proje okullara karşı eylemde

"BÜYÜK BİR KIYIM"

Şehremini Anadolu Lisesi’ne sınavla yerleşen ve 25 yılın üstünde çalışan Eğitim Sen’li bir öğretmen yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Projelerde, kurullarda görev almış, hizmet puanı oldukça fazla, meslek deneyimi olan bir öğretmen olarak 1. tercih kendi okulumu yazarak 10 tercih yaptım. Sonuç ‘tercihlerinize yerleşemediniz’ diye açıklandı. Sendikamın hazırladığı dilekçe ile atamaya itiraz ettim. Sonrasında dava açacağız. Benimle birlikte 5 öğretmen tercihlerine atanmadı. Norm fazlası öğretmen olarak 11 -14 Nisan arası tercih yaptırıp adrese dayalı okullara tayinimizi çıkaracaklar. Proje okullarına öğretmen alımında kural, ilke, kriter olmadan kime ve neye göre, kim tarafından yapıldığı muallak bir ortamda her şey perdelenerek yapılıyor. Atama listelerinin kapalı kapılar ardında tamamına yakını Eğitim Bir Sen’li müdürlerin ve yandaş sendika temsilcilerinin hazırladığı listelere göre yapıldığı bilinse de inkar edilen, iddia öyle değil, dedikodu diye geliştirilen bir süreç yaşanıyor. Büyük bir öğretmen kıyımı haksız, hukuksuz ve liyakatsız bir şekilde yürütüldü."

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK Şehremini Anadolu Lisesi öğrencileri ve mezunları okullarında uzun yıllar görev alan öğretmenlerinin sürfgün edilmesine karşı bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Okulumuzda yıllarca görev yapmış eğitmenlerin sistematik şekilde tasfiye edilmesine sessiz kalmayacağız. 8 Nisan 2025'te proje okullarına yönelik görevlendirme sonuçlarıyla yeniden gün yüzüne çıkan bu uygulama sadece bir günün meselesi değildir. Son birkaç yıldır Şehremini'yi Şehremini yapan, okulun kimliğini ve kültürünü var eden kadro adım adım dağıtılmaktadır. Öğretmenlerimiz, birer kamu görevlisi değil; bizleri hayata, düşünmeye, sorgulamaya hazırlayan, binlerce öğrencinin kalbine dokunmuş yol göstericilerdir. Şimdi ise hiçbir objektif kritere dayanmayan, liyakatten uzak, şeffaf olmayan uygulamalarla adeta kendi ailelerinden ve yuvalarından koparılmaya çalışılmaktadırlar. Bu uygulamalar sadece öğretmenlerimizi değil, bizlerin inşa etmeye çalıştığı geleceği, hayalini kurduğumuz adil toplumu da hedef almaktadır. Çünkü biliyorlar ki bilinçli gençlik sorgular, hesap sorar, değiştirme gücüne sahiptir. Öğrencisi olmakla onur duyduğumuz öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onlar yalnızca ders anlatmadılar: bizlere vicdanı, dayanışmayı, adaleti ve cesareti öğrettiler. Bu yüzden emeğin, liyakatin, adaletin ve öğretmenlerimizin sonuna kadar yanında duruyoruz. Siz bizim hep yanımızdaydınız. Şimdi ise sıra hayatı öğrettiğiniz biz öğrencilerde"

"YIKIM VE İŞGAL PROJESİ"

CHP Milletvekili Mustaua Adıgüzel, konuya ilişkin MEB önünd açıklama yaptı.

Adıgüzel, "Proje okullarına yapılan atamalar proje okulları üzerinden bir yıkım ve işgal projesidir Proje okullarına yapılan atamalar yeni bir paralel yapılanmadır ve başı da Yusuf Tekin'dir. Simsar görünümlü bu bakan milli eğitimin canına okumaktadır. Siyasi sadakat, bilimsel liyakatin önüne geçmiştir. Bu atamaların derhal iptal edilmesi için tüm eğitim emekçilerini ve halkımızı bu yeni paralel yapı ile mücadele etmeye çağırıyorum" dedi.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmen kıyımına karşı ayakta!https://t.co/CYeKAmsHgJ pic.twitter.com/XoioRaJONY — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 11, 2025

LİSTE LİSTE ATAMALAR

Eğitim sendikalarının verilerine göre kadrosu alınan bazı öğretmen sayıları:

• Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 35 öğretmen

• Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi: 14 öğretmen

• Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi: 14 öğretmen

• Eyüp Anadolu Lisesi: 8 öğretmen

• Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi: 30’dan fazla öğretmen

• Süleyman Nazif Anadolu Lisesi: 30’dan fazla öğretmen

• Bahçelievler Anadolu Lisesi: 5 öğretmen

• Şehremini Anadolu Lisesi: 5 öğretmen

• Atakent Anadolu Lisesi: 1 öğretmen

• Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi: 6 öğretmen

• Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi: Sayı net değil

• İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi: Sayı net değil

• Burak Bora Anadolu Lisesi: Sayı net değil

• Kabataş Erkek Lisesi: Sayı net değil

• Ankara Atatürk Lisesi: Sayı net değil

• İstanbul Atatürk Lisesi: Sayı net değil

• İzmir Atatürk Lisesi: Sayı net değil

• Adile Mermerci Anadolu Lisesi: Sayı net değil

• Hasan Polatkan Anadolu Lisesi: Sayı net değil

• Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi: Sayı net değil

• Pertevniyal Lisesi: Sayı net değil