Proje onaylanırsa köy pislik içinde kalır

Haber Merkezi

Denizli’nin Honaz ilçesi Kızılyer mahallesinde Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri AŞ’nin yarka (Genç tavuk) yetiştirme çiftliği tesisi projesi için yürütülen ÇED sürecinde halk bilgilendirme toplantısında köylüler itiraz etti. Köylüler tesisi istemediklerini dile getirdi.

Evrensel’in haberine göre, Kızılyer Mahallesi’nde “Yarka Yetiştirme Tesisi projesinin iptal edilmesini isteyen köylüler, Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı’nda şirketi protesto etti. Büyük Menderes İnisiyatifi üyelerinin de katıldığı toplantıda halkın tesisi istemediği tutanak altına alındı. Şirket yetkililerinin tesisin çevreye zarar vermeyeceğini iddia etmesi üzerine öfkelenen köylüler, Abalıoğlu’nun pandemi öncesinde 4-5 yıl kadar işlettiği büyük baş hayvan tesislerinin yaşattığı mağduriyeti hatırlattı.

Toplantıda söz alarak konuşan Kerem Yıldırım, “Biz Abalıoğlu’nun çok güzel baktığını daha önce tecrübe ettik. Sinekten geçemedik. Pislikten geçemedik” dedi. Şirket yetkilisinin söylemleri üzerine öfkelenen Seval Yıldırım da “Abalıoğlu kim ya? Ben burada yaşayan vatandaşım. Ben bunu canlı canlı yaşayan insanım” diye konuştu.