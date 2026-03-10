Projelerde ÇED’e gerek yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılına yönelik verileri, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamasının işlevsizleştirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Projelerin çevreye olası olumsuz etkilerinin belirlenmesine yönelik kritik önemdeki uygulamanın, “ÇED gerekli değildir” kararları ile kağıt üzerinde bırakıldığı görüldü.

2025 yılında alınan ÇED kararları içinde, ''ÇED gerekli değildir'' kararlarının ağırlığı dikkati çekti. Bakanlık verilerine göre, 2025 yılında 4 bin 674 ÇED kararı alındı. Çevresel etki analizi yapılan 4 bin 674 projenin yalnızca 304’ü hakkında, “ÇED olumsuz” kararı verildi. Toplam 3 bin 56 kararda ise “ÇED gerekli değildir” denilerek projenin uygulanmasına geçildi. ÇED sonucunun olumlu olduğunu belirten karar sayısı ise 716 olarak kaydedildi.

MADENCİLİK LİSTE BAŞI

2025 yılında alınan ÇED kararlarının sektörlere göre dağılımı da paylaşıldı. AKP hükümetleri döneminde, “Çevre talanı” tartışmalarıyla anılan petrol-madencilik faaliyetleri, en çok, “ÇED gerekli değildir” kararı alınan sektör oldu. Madencilik sektörünün ardından 495 "ÇED gerekli değildir kararı" ile sanayi ve 395 "ÇED gerekli değildir" kararı ile enerji sektörleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Projelerin çevreye sakıncalı olmadığı yönünde rapor hazırlanan ve “ÇED olumlu” sonucu kararı çıkartılan sektörler ve karar sayıları şöyle sıralandı:

• Petrol-Madencilik: 110

• Enerji: 422

• Atık-Kimya: 64

• Ulaşım-Kıyı: 22

• Turizm-Konut: 18