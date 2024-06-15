Projeleri halk yapıyor belediye uyguluyor

Hozat Belediyesi Başkanı Aydın Kaya, halkın talebi doğrultusunda ilçede istenen düğün salonunun yapımının tamamladığını duyurdu.

Haber Merkezi

Yerel seçimlerde CHP’den SOL Parti’ye geçen Hozat Belediyesi Başkanı Aydın Kaya seçim sürecinde halkın talebi doğrultusunda ilçede istenen düğün salonunun yapımını tamamladığını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan bilgilere göre ilçede bulunan öğretmenevinin yıkılması sonucu ihtiyaç doğrultusunda düğün salonu yapıldı. Belediye Meclisi’nden çıkan karar göre de evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla düğün salonu ücreti 10 bin TL’ye sabitlendi.

Yapılan açıklamaya göre yapılan düğün salonunun hali hazırda piknik alanı olarak da kullanılan alanın yapısını bozmayacağı da belirtildi. Ayrıca salonun, düğün olmayan günlerde de sosyal tesis görevi göreceği açıklandı.

İlçede yürütülecek projelerin halkın talep ve önerileri üzerinden oluşturulacağını belirten Kaya, kente yeni mesire alanları kazandırmak için de çalışmalara başladıklarını duyurdu.