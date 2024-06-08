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Projelerinizin sorumlusu sokak köpekleri değil!

Güncel
  • 08.06.2024 06:00
  • Giriş: 08.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 08.06.2024 08:27
Projelerinizin sorumlusu sokak köpekleri değil!
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin, iktidarın sokakta yaşayan hayvanların uyutularak öldürülmesine dair hazırlıklarını yaptığı yasa teklifine karşı Çankaya Belediyesi önünde başlattığı oturma eylemi 13’üncü gününde devam etti.

Açıklamayı yapan hayvan hakları savunucusu Duygu Atar, sokak köpeklerinin güvenlik sorunu olmadığını belirterek, “Ülkeyi yönetenlerin, siyasal iktidarın, işbirliği yaptığı ortakların sürekli olarak sokak hayvanlarına karşı yükselttikleri nefrete, körükledikleri şiddete, tecrit ve katliam yasa tasarısına karşı yüzyıllardır birlikte yaşadığımız canlılarla yan yanayız, tüm türler için yaşam hakkını savunuyoruz” diye konuştu.

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