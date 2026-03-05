Projeyi yapboza çevirdiler

İlayda SORKU

AKP yönetimindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi, kamu kaynaklarıyla inşa edilen ancak mühendislik hataları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Kurupelit Yat Limanı’nda rant ısrarını sürdürüyor. Belediye, 2011-2015 yılları arasında 27 milyon TL akıtılarak Kurupelit Körfezi’nde inşa edilen limanın yenilenmesi için yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruldu.

Bakanlığa sunulan yaklaşık 600 sayfalık proje dosyası jet hızıyla değerlendirildi. Bakanlık başvurudan yalnızca bir gün sonra halkın katılımı toplantısı için gün verdi. Kurupelit Körfezi’nde hayata geçirilen proje 2024 yılında gelen tepkilerin ardından durdurulmuştu.

Samsun sahillerinde yıllardır süren tahribatın arkasında bilimsel ve teknik görüşlerden uzak, sermaye odaklı kıyı yatırımları yer aldı. Bu anlayışın en çarpıcı örneklerinden olan Kurupelit Yat Limanı’nın giriş ağzı yanlış planlandı, denizin doğal akıntıları liman içini kumla doldurdu. Alan inşasının ardından kısa sürede işlevini yitirdi, yosunlaşma arttı, yüzey kirliliği oluştu. Batı sınırındaki derenin taşıdığı malzeme 900 metrelik dalgakıranı ve yaklaşık 300 bin metrekarelik liman içini doldurmaya devam etti.

KIYIYI TİCARETE AÇACAKLAR

Tepkiler üzerine durdurulan yenileme planında 160 bin metrekare dolgu öngörüldü. Bakanlığa sunulan yeni dosyada ise bu alan 103 bin metrekareye düşürüldü. 1 milyar 537 milyon 441 bin 286 TL bedelle planlanan yeni projede de yaklaşım değişmedi, uzmanlara kulak tıkandı. Projeyle yine deniz doldurulacak, mendirek ise daha açığa alınacak. Öte yandan dolgu alanında otel, ticari işletmeler, özel marina alanları ve 718 araçlık otopark yer aldı. Böylece kamuya ait kıyı alanı fiilen ticari kullanıma açıldı.

İşlevsiz hale gelen bir projeden ders çıkarılmadı, kamu zararı tartışılmadı. Karadeniz kıyıları bir kez daha ekolojik dengeden değil, ticari genişleme hedefinden hareketle planlandı. Uzmanlar projenin kıyı erozyonunu artıracağı ve marinanın doğusundaki kumsal alanların yok oluşunu hızlandıracağını bir kez daha vurguladı.

Projeyle birlikte kıyıların halka kapatılacağını vurgulayan Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Adnan Korkmaz, şöyle konuştu: “Alanda görülen yosunlaşma gibi çevresel olumsuzlukların ana nedeni su sirkülasyonunun yetersizliği. Suyun yer değiştirememesi oksijen miktarında azalmaya, besin artışına (azot, fosfor) bağlı olarak da yüzeyde görülen olumsuzluklar ile ekolojik dengenin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Yeni planda denizin doldurulmasının ve mendireğin daha açığa alınmasının çözüm değil, yeni sorunların başlangıcı olacağını görüyoruz. Yeni planının daha vahim sonuçlar doğuracağını yaşayarak görmek istemiyoruz. Bilimi esas alarak daha gerçekçi çözümler üretilmesini talep ediyoruz. Bizlere çözüm olarak sunulan yeni proje kıyı erozyonunu artıracak ve marinanın doğusundaki kumsal alanların daha da yok olmasına neden olacaktır.”