Promosyon görüşmeleri: Kamu bankaları İBB çalışanlarına sırt çevirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan emekçilerin maaş promosyonu görüşmeleri, devlet bankalarının yine İBB’yi görmezden gelmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. 2019 yılından beri İBB’ye kredi vermeyen kamu bankaları bu kez de İBB emekçilerini mağdur etti.

Tıpkı haziran ayında İBB’nin memur çalışanları için yapılan promosyon görüşmelerinde olduğu gibi 69 bin İBB iştirak çalışanı için yapılan promosyon görüşmelerine kamu bankaları katılmadı, yeterli rekabet olmadığı için teklif düşük kaldı ve görüşme ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 92 binden fazla çalışanı bulunuyor. Halkank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, promosyon görüşmelerinde kamu kurumlarına promosyon vermek için birbirleri ile yarışırken iş İBB çalışanlarına gelince promosyon vermek istemedi.

18 BANKA DAVET EDİLDİ

11 Aralık günü 69 bin 354 İBB iştirak çalışanı için İBB tarafından promosyon görüşmesinin yapılması kararlaştırıldı. 18 banka resmi kanallar yoluyla davet iletildi. Şubeler aranıp, davetin ilgili merkezlere iletilmesi sağlandı.

11 Aralık tarihinde ihaleye davet edilen 18 banka şöyle:

1. Ziraat Bankası

2. Halkbank

3. Vakıfbank

4. Ziraat Katılım

5. Vakıf Katılım

6. Emlak Katılım

7. İş Bankası

8. Garanti BBVA

9. Yapı Kredi

10. Akbank

11. QNB Finansbank

12. DenizBank

13. ING Bank

14. TEB

15. Fibabanka

16. Alternatif Bank

17. HSBC Türkiye

18. Kuveyt Türk

KATILIR GİBİ YAPTILAR

Teknik şartnameyi alan iki kamu bankası Vakıfbank ve Halkbank kapalı zarf vererek sürece katılır gibi göründü ama zarfın içinden “katılmayacağız” yazısı çıktı. Bankalar kısaca teşekkürlerini iletti. Ziraat Bankası ise davete ne olumlu ne olumsuz dönüş yapmadı.

11 Aralık’ta yapılan görüşmeye 5 özel banka katıldı. Kapalı zarf usulüyle açılan ilk teklifler şöyle:

Garanti Bankası: 39.000 TL

DenizBank: 48.000 TL

Yapı Kredi: 70.000 TL

⁠Vakıf Bank: Teşekkürler ama katılmayacağız mektubu

⁠Halk Bankası: Teşekkürler ama katılmayacağız mektubu

Belirlenen 92 bin liralık muhammen bedelin hiçbir banka tarafından aşılmaması üzerine ikinci teklif turuna geçildi; ancak yalnızca Yapı Kredi teklifini yeniledi ve yeni teklif de yine muhammen bedelin altında kaldı. Bunun üzerine promosyon görüşmesi iptal edildi.

DİĞER KAMU KURUMLARINA VAR, İBB’YE YOK

İBB’ye promosyon teklifi bile vermeyen kamu bankalarının verdiği promosyon tutarları dikkat çekici. Kamu bankaları, promosyonun yanında ek avantajlar da sağladı. Bazı örnekler şöyle:

TBMM personeli Halkbank- 138.000 TL

TRT – Halkbank: 95.000 TL + 15.000 TL Para Puan

Gençlik ve Spor Bakanlığı-Ziraat Bankası: 99.500 TL+ 13. 500 TL Para Puan

Adalet Bakanlığı- Vakıfbank: 99.500 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Halkbank: 105.000 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı- Ziraat Bankası: 95.000 TL+ 15.000 TL Para Puan

MURAT KURUM’UN SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Diğer kamu kurumlarına promosyon vermek için yarışan devlet bankaları İBB’nin 92 bin çalışanı için yapılan davetle ilgilenmedi. Bu durum, 2024 yerel seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı, şimdinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “İBB çalışanlarının promosyon konusunda yaşadıkları hak gaspını gidereceğiz” sözünü akıllara getirdi.

92 bin çalışan için promosyon görüşmeleri yakın zamanda tekrarlanacak. Eğer kamu bankaları boykotuna devam ederse İBB çalışanları bu boykotun mağduru olacak.