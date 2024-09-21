"Propaganda başkanlığı" bütçesinin yüzde 83'ünü mal ve hizmet alımına harcamış

HABER MERKEZİ

Sayıştay Başkanlığı'nın 2023 yılı denetim raporuna göre, "propaganda başkanlığı" olarak nitelendirilen İletişim Başkanlığı, bütçesinin yüzde 83’ünü mal ve hizmet alımında kullandı.

1434 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın bütçesinin yalnızca yüzde 12,20’sini kullanması ise dikkat çekti. Rapora göre başkanlık personele 396.567.000,00 TL harcama yaparken 2 milyar 692 milyon TL'lik mal ve hizmet alımı yaptığı ortaya çıktı.

Başkanlığın kalan bütçesinin yüzde1,40’nı Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet primi giderleri, yüzde 2,99’unu sermaye giderleri ve yüzde 0,17’sini, yüzde 0,17’sini ise cari transferler oluşturdu.

Fahrettin Altun Başkanlığı’ndaki İletişim Başkanlığı’nın ocak-ağustos dönemi harcamaları da dikkat çekmişti.

Başkanlığın Ocak-Ağustos 2024 dönemi toplam harcaması, 3 milyar 494 milyon 946 bin TL olarak hesaplanırken en çok harcama yapılan ay 913 milyon 776 bin TL’lik harcamayla yerel seçimlere denk gelmişti.