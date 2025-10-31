Propaganda bütçesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonda görüşmeler başlamadan önce CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, bazı iş insanlarının AKP’li isimlerle fotoğraflarının yer aldığı dövizleri göstererek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Bir insana yapılacak en büyük hakaret casusluktur. Burada AK Parti’nin bütün yetkili insanları var. Bunlara niye bir işlem yapılmıyor? AK Parti’ye hak, bize günah diye bir anlayış var" dedi. Daha sonra bütçenin geneli üzerine konuşan Ağbaba, “‘Emekçi’ kelimesi bir kez bile geçmiyor, ‘esnaf’ sadece 3 kez, bütçe belgelerinde ‘istikrar’ kelimesi yüzde 28, ‘güçlü’ kelimesi yüzde 28, ‘refah’ yüzde 33 artmış. ‘Vatandaş’ yüzde 19 azalmış yani Hükûmet vatandaşın değil, kendi propagandasının derdinde. Rakamlar büyüyor, umut küçülüyor” diye konuştu.

İktidarın bütçe anlayışının değişmediğine vurgu yapan Ağbaba, “Vergi toplandı, harcandı. Borçlanıldı harcandı, bununla da yetinmeyip devletin bütün varlıkları satılmış durumda. Merkezî yönetim bütçesinin gelirlerinin giderlerini karşılamaması açık kronik bir sorun hâline gelmiştir. Sonuç olarak, yirmi beş yıldan beri düzelmeyen bir bütçe açığı var, yirmi beş yıldan beri artmayan sosyal harcama var, aynı bütçeyi getirip getirip önümüze koyuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI TALEBİ

Komisyonda konuşan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, uygulanan ekonomi programından dolayı olumsuzlukların yaşandığını kaydetti. Kalaycı, Ocak ayında emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ilave refah payı verilmesi gerektiğini kaydederek “Emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli bir şekilde giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılmasını gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.