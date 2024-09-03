Propaganda ordusu genişliyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle kısa sürede tartışmalı hale geldi. 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı İletişim Başkanlığı, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 2,8 milyar TL’lik harcama yaptı.

2018 yılında 584 personel ile çalışmalarına başlayan Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, personel sayısını beş buçuk yılda bin 72 artırdı. İletişim Başkanlığı’nda çalışan sayısı, Eylül 2024 itibarıyla bin 600’ü geçti.

SEÇİM AYARI

En etkin faaliyet alanı iktidarı eleştiren haberlere, “Yalan haber” suçlaması yapmak olan İletişim Başkanlığı, 2018 yılında 584 personel ile çalışmalarına başladı. Başkanlığın personel sayısı 2019 yılında ise 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim döneminde bin 433’e ulaştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından personel sayısının 2020 yılında 721’e düşmesi dikkati çekti. Personel sayısını 2019’daki yerel seçimler için artıran ancak 2020 yılında tekrar düşüren başkanlık, 2021 yılında ise bir kez daha personel atağına geçti. 2020’de 721 olan İletişim Başkanlığı bünyesindeki çalışan sayısı, 2021 yılında 824 oldu.

DEV ARTIŞ

Muhalefetin, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirdiği İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da artmaya devam etti. Başkanlığın 2022 ve 2023 yılları ile 2024’ün ilk yarısındaki personel sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 943

• 2023: 1404

• 2024: (Ocak-Haziran): 1 656

BÜYÜTME ÖDENEĞİ

Muhalefetin, “İktidar adına kamuoyundaki algıyı yönetiyor” gerekçesiyle çalışmalarını eleştirdiği İletişim Başkanlığı, 25 katlı mevcut binasına sığamadı. 2024 itibarıyla bin 656 personeli bulunan başkanlık, hizmet binalarının fiziki kapasitesinin artırılması için 145 milyon TL'lik ödenek aldı.