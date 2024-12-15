Propaganda ordusu para yutuyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 24 Temmuz 2018 tarihinde “Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, para yutmaya devam ediyor.

Muhalefetin “iktidarın propaganda aracı” ve “kamuoyu algısını iktidar lehine yönettiği”ni söylediği Başkanlığın mali yapısı da kurulduğu tarihten bu yana giderek genişledi. 2019 yılında 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Ayrıca İleşim Başkanlığı için 2025 yılı için de 6 milyar 155 milyon 14 bin TL bütçe teklif edildi.

2018’de 584 personeli bulunan Başkanlığın 2024 yılı itibarıyla bu bayı bin 114’e kadar uluştı. Ancak kurumun personel sayısındaki artış giderlerin de artmasına neden oldu. Buna göre 2018’de 52 milyon 150 bin TL gideri olan Başkanlığın 2024 Ocak-Haziran döneminde bu harcama 392 milyon 361 bin TL oldu.

FAHİŞ ÖNGÖRÜ

İletişim Başkanlığı’na 2025 yılı için de toplam 1 milyar 62 milyon 210 bin TL’lik personel gideri ödeneği verildi. İletişim Başkanlığı’nın 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla 1 milyar 234 milyon 207 bin TL ve 1 milyar 391 milyon 650 bin TL personel giderine imza atacağı yönündeki tahmin de mali raporlar ile paylaşıldı.

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BAŞKANLIĞIN GİDERİ KATLANDI

İletişim Başkanlığı’nın personel sayısındaki artış, giderlerin artmasına neden oldu. 2018 yılında 52 milyon 150 bin TL’lik personel gideri bulunan Başkanlığın 2020-2024 dönemindeki personel giderleri şöyle:

2024: 392 milyon 361 bin TL

2023: 394 milyon 550 bin TL

2022: 177 milyon 952 bin TL

2021: 95 milyon 547 bin TL

2020: 71 milyon 584 bin TL

(Ocak-Haziran)

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PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

İktidarın destek ve yönlendirmeleriyle giderek büyüyen başkanlığın genişleyen etki alanı, personel sayısına da yansıdı. Kuruluş yılı olan 2018 yılında 584 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, 2024 yılı itibarıyla bin 114’e ulaştı. İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, 2018-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı: