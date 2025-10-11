Giriş / Abone Ol
Prostat kanseri teşhisi konmuştu; Joe Biden radyoterapiye başladı

ABD eski Başkanı Joe Biden’a mayıs ayında konulan prostat kanseri teşhisinin ardından radyoterapi ve hormon tedavisine başlandığı açıklandı

Dünya
  • 11.10.2025 21:29
  • Giriş: 11.10.2025 21:29
  • Güncelleme: 11.10.2025 21:31
Prostat kanseri teşhisi konmuştu; Joe Biden radyoterapiye başladı

ABD eski Başkanı Joe Biden, prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladı. Biden’ın sözcüsü, CNN’e yaptığı açıklamada, “Başkan Biden’ın prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Gelecek ay 83 yaşına girecek olan Biden’ın tedavisinin ne kadar süreceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Biden’ın ofisi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, eski başkana “agresif prostat kanseri” teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

