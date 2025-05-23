Protestoda gözaltına alınan öğrencilerin yargılaması başladı: "Bu bir insanlık suçudur, sözlerimi geri çekmiyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasının ardından ülkenin dört bir yanına yayılan eylemlerde gözaltına alınan 3'ü avukat 120 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

27 Mart'ta Şişli'deki Cevahir AVM önünde toplanan ve Maçka Parkı'na yürümek isteyen öğrenciler polisin sert müdahalesi ile gözaltına alınmıştı. 3'ü avukat 120 kişinin yargılandığı dava kimlik tespitiyle başladı.

Yargılanan 3 avukatın dosyasının ayrılma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Duruşma verilen aranın ardından üniversite öğrencilerinin ifadesi ile devam etti.

"PİSLİK İÇİNDEKİ NEZARETHANEYİ BİZE TEMİZLETTİLER"

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın aktardığına göre, gözaltına alınan öğrencilerden biri "Cevahir AVM'ye gitmiştim. Kalabalığı görünce bakmaya gittim. Çevik kuvvete çıkmak istediğimi söyledim; "Girmeseydin" diyerek cevap verdi. Ablukadan çıkmama izin verilmedi. Saatlerce ters kelepçeyle bekletildim. Bana pislik içinde olan nezareti temizlettiler. Regl olanlara ped verilmedi. İlaç temini sağlanmadı. Avukatlarımız gelene kadar taleplerimiz karşılanmadı" dedi.

Bir başka öğrenci "Edebiyat öğrencisiyim. Herhangi bir eyleme katılmadım. Cevahir AVM'ye gezmek için gittim. Kalabalığı görünce bakmak istedik. Ablukaya alındık, çıkmak istediğimiz halde inatla çıkarmadılar. Gece yarısına kadar ters kelepçeyle bekletildik. Vatan Emniyet'in otopark kısmında araçlarda soğukta bekletildik. Sabah nezarete aldılar. Pislik içindeki nezarethaneyi bize temizlettiler. Alandan çıkın anonsu yapılmadı. Maskelerinizi çıkarın dediler sadece" diye konuştu.

"SÖZLÜ TACİZ EDİLDİM"

Bir başka öğrenci ise gözaltına maruz bırakıldığı cinsiyetçi muameleyi şöyle anlattı: "Bir kadın polis, cinsiyetimle dalga geçti. 'Sen kız mısın, erkek misin?' dedi. Sözlü taciz edildim. Bana dört kere ters kelepçe uyguladılar. Bu uygulamayı kabul etmesem de yaptılar. Saatlerce ters kelepçeyle bekletildik."

Bir başka öğrenci de orantısız güç uygulanarak ters kelepçeyle gözaltına alındığını, gözaltı aracında şiddete maruz bırakıldığını anlattı. Öğrenci, "Gözaltı aracında bir polis bana iki yumruk attı. Bir polis, nezarete götürülürken plastik kelepçeyi çıkartırken belime bıçakla kesik attı. Bu konuda hastane raporum var" dedi.

"BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR, HİÇBİR ŞEKİLDE SÖZLERİMİ GERİ ÇEKMİYORUM"

Cevahir AVM önünde gözaltına alınan Tuğbanur Kocakaya'nın anlattıklarının ardından salonda bulunan avukatlar, savcıdan res'en soruşturma başlatmasını talep etti ancak savcı böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi. Tuğbanur Kocakaya ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı. "Cinsel tacize uğradım ve tehdit edildim. Araca bindirilirken vajinama tekme atıldı. Hastanede lavaboya gittim. Ters kelepçe çıkarılmadığı için beni götüren kadın polisten pantolonumu indirmesini istedim. Bacaklarım kan içindeydi. Bunu ifade edersem farklı bir araçla başka bir yere götürüleceğim söylendi. Tehdit edildim. Üç gün boyunca bana tekme atan polisle karşılaştım. Bu bir insanlık suçudur. Bu bir işkencedir. Hiçbir bir şekilde bu sözlerimi geri çekmiyorum."