Protestolar arasında Trabzonspor'dan derbi zaferi

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Tribün protestolarının damga vurduğu mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Trabzonspor oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 12. dakikada penaltı kazandı. Kaleci Ahmet Doğan Yıldırım’ın müdahalesi sonrası beyaz noktayı gösteren hakem kararının ardından topun başına geçen Orkun Kökçü, 14. dakikada takımını öne geçirdi.

Ancak Trabzonspor’un cevabı gecikmedi. Santranın hemen ardından gelişen atakta Zubkov, 15. dakikada fileleri havalandırarak skoru eşitledi.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci bölümünde bordo-mavililer daha etkili bir görüntü sergiledi. Özellikle Muçi ve Zubkov ile tehlikeler yaratan Karadeniz ekibi, 62. dakikada Muçi’nin golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda Beşiktaş beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da Trabzonspor savunması skoru korumayı başardı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 69’a yükseltirken, Beşiktaş 59 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi başlayan tribün protestoları karşılaşma boyunca devam etti.