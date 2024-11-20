Protestolar Başkan Bzhania’yi istifa ettirdi

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Abhazya Özerk Cumhuriyeti Başkanı Aslan Bzhania, muhaliflerin Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağını iddia ettiği bir yatırım anlaşmasına karşı yapılan protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.

Gürcistan'ın ayrılıkçı özerk bölgesi Abhazya'da muhalif protestocular, 15 Kasım'da başkent Sohum'daki parlamento binasını işgal etti. Bzhania, cumartesi günü yaptığı açıklamada, göstericilerin parlamento binasını boşaltması halinde istifa edeceğini ve erken seçimlere gideceğini duyurdu.

Ancak başkent Sohum'da toplanan kalabalık anlaşmayı reddederken muhalefet liderleri de sadece Bjania'nın koşulsuz istifasını kabul edeceklerini bildirdi. Tarafların müzakereler sırasında vardıkları anlaşmaya göre muhalefetin salı günü tüm hükümet binalarını boşaltması gerekiyor.