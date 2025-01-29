Protestolar bir bir götürüyor

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Kartalkaya’da 78 kişinin can verdiği facia sonrası tek bir yetkili dahi istifa etmezken Sırbistan’da bir tren garında yaşanan kaza sonrası başlayan halkın mücadelesi yol gösteriyor. 1 Kasım’da Novi Sad kentinin tren garındaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası başlayan eylemler Başbakan Miloş Vuçeviç’i de götürdü.

Üç aya yakın bir süredir yapılan eylemler sonrası daha önce de Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic da istifa etmişti. Demiryolu Genel Müdürü Jelena Tanaskovic ve Bakan Vesic tutuklanmıştı.

SEÇİLMİŞLER HESAP VERİR

Halkın öfkesi dinmezken ülke genelinde “Dur Sırbistan” şiarıyla ayaklanan öğrenciler pazartesi günü başkent Belgrad’ı kuşatmıştı. “Elleriniz kanlı” sloganlarıyla hükümete tepki gösteren öğrencilerin protestoları devam ederken istifa kararı alan Başbakan Vuçeviç, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile uzun bir toplantı yaptığını belirterek, "Bu şekilde seçilmişlerin sorumlu olması gerekliliğini de göstermiş oluyoruz" dedi.

Başbakan düzenlenen öğrenci eylemlerinin ise Sırbistan dışında yönlendirildiğini iddia etti.

HÜKÜMET DE DÜŞTÜ

“Sükunet çağrılarına karşın olayların karanlık ve uğursuz bir plana göre tırmandığını” savunan Vucevic, "Hükümetin başkanının istifasıyla birlikte, tüm kabine istifa ediyor; pratikte tüm hükümet çekiliyor. Yeni bir hükümet seçilene ya da yeni veya farklı bir siyasi karar alınana kadar yükümlülüklerimizi profesyonel ve sorumlu bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

İktidardaki İlerleme Partisi'nin lideri Vucevic Pazartesi günü Meclis Başkanı Ana Brnabic ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılmış, toplantıda eylemcilere sükunet çağrısı yapılmıştı.

Sırplar devasa beton tentenin yolsuzluktan kaynaklanan kötü inşa çalışmaları nedeniyle düştüğüne inanıyor. Novi Sad'daki ana tren istasyonunun, Çinli devlet şirketleriyle yapılan daha geniş kapsamlı bir altyapı anlaşmasının parçası olarak son yıllarda iki kez yenilendiği belirtiliyor.

BAŞKENT’İ KUŞATTILAR

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad’da kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrencilerin Belgrad kuşatması da sona erdi. Başkentin en önemli kavşaklardan biri olan Autokomanda'da 24 saatlik yol kapatma eylemi yapan öğrencilere halk da destek veriyordu. Ablukaya traktörlü Sırp çiftçiler ve binlerce vatandaş da katılmıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisinin önceki gün 10.00'da başlattıkları eylem dün 10.00'da sona erdi. Geceyi kavşakta geçiren öğrenciler çadırlarını topladı ve çöpleri temizledi.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup öğrenci saldırıya uğradı, bir üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

TÜM ÜLKE AYAKTA

Gösteriler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) karşı da bir meydan okumaydı. Vucic, demokratik özgürlükleri kısıtlamakla suçlanıyor. Önceki gün Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile yaptığı basın toplantısında öğrencilere diyalog çağrısı yapan Vucic, karşılık bulmamıştı. Öğrencileri, hükümeti devirmek için belirsiz yabancı güçler için çalışmakla suçlaya Vucic, protestoların ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.