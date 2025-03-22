Protestolar devam ediyor: Trabzon ve Ordu'da halk sokakta!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri bugün de devam ediyor.

Bugün Ankara, Trabzon ve Ordu'da halk sokaklara çıkarak yürüyüş gerçekleştiriyor.

Ankara'da SOL Parti’nin çağrısı ve DEM Parti, KESK, TMMOB, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası, Kaldıraç, Alınteri, Ankara Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu'nun da katılımıyla "halk yürüyüşü" sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN MEMLEKETİ TRABZON'DA EYLEMLER SÜRÜYOR

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da binlerce yurttaş, saat 13.00'te Maraş Caddesi'nden yürümeye başladı.

Yürüyüşün sonunda meydanda basın açıklaması yapıldı. Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklamayı Muhammet İkinci okudu. Açıklamada öne çıkanlar şöyleydi:

"Herkes için iş, aş, insan onuruna uygun bir yaşam ve emekten yana insanca bir düzen için bir aradayız. Bu ülkede açlık, sefalet, sömürü var, yoksulluk, işsizlik, geleceksizlik, belirsizlik, eşitsizlik, adaletsizlik umutsuzluk sorunu var. Artık halkımızın canına tak etmiştir. Yaşadığı derin bunalım karşısında halkımızın insanca bir yaşam ve düzen ihtiyacının ve değişim arayışının bir sembolü haline geldiği için Sayın İmamoğlu’na yönelik bir hukuksuzca operasyon yürütülmektedir. Operasyonun asıl hedefi halktır, sindirilmek istenen 85 milyon emekçi halkımızdır.

"HEPİMİZE DÜŞEN BİR GÖREV VAR"

Gerçekleştirilmek istenen bir anayasa değişikliği ile yeni rejimin kalıcı hale getirilmesidir. Oysa saltanatın kaldırılmasının üzerinden yüzyılı aşkın zaman geçti. Tarih tersine akıtılamaz. Saltanat özlemi çekenlerin hevesi şüphesiz kursağında kalacaktır. Türkiye’nin aydınlık, ilerici birikimi bu sorunu da aşmayı başaracaktır.

Ülkemiz şu anda damarları tıkalı, geçirdiği ağır kriz nedeniyle kalbi durmuş hasta durumundadır. Halkımız ülkemizin dört bir yanında adeta tıkalı damarları aşmak için sokaklarda demokrasiye, özgürlüklere ve geleceğine sahip çıkmaktadır."

ORDU SOKAKTA

Ordu'da da halk sokağa çıktı. Yürüyüş, 19 Eylül Ortaokulu’ndan başladı.

Soruşturma ve gözaltılara tepki gösteren yurttaşlar, 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' sloganları eşliğinde yürüdü.

Binlerce kişi, Sırrıpaşa Caddesi, Süleyman Felek Caddesi ve İsmetpaşa Caddesi boyunca yürüyüşü sürdürdü.