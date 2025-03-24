Protestolar dünyanın gündeminde: "Gezi Direnişi'nden bu yana en büyük protesto"

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti. Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaştı.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecindeki gelişmeler ve kalabalık protesto gösterileri, dünya basını gündeminin de ilk sıralarında.

Dış basında yer alan haberlerde Türkiye’de beşinci gününe giren protesto gösterilerinin giderek büyüdüğü belirtiliyor.

REUTERS: MUHALEFETİN ÖFKESİ KÖRÜKLENDİ

Reuters’ın haberinde, CHP’nin dün gerçekleşen ön seçimlerinde, "Ülke genelinde yaklaşık 15 milyon seçmenin sandıklara akın ederek, İmamoğlu’nun adaylığına onay vermesine" dikkat çekildi, ayrıca yargılama süreci tamamlanmadan İBB Başkanı’nın tutuklanması başlığa çekildi.

"Bir Türk mahkemesi, Pazar günü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken ve mahkeme süreci devam ederken tutukladı. Bu adım, ülkede on yılı aşkın süredir görülen en büyük protestoların fitilini ateşledi. İmamoğlu’nun hapse gönderilmesi kararı, ana muhalefet partisi, Avrupalı liderler ve yüz binlerce protestocu tarafından siyasi ve antidemokratik bir hamle olarak sert şekilde eleştirildi...

CHP’ye göre, (dün gerçekleşen ön seçimde oy kullanan yaklaşık 15 milyon kişi arasında) parti üyesi olmayanların sayısı 13 milyondan fazlaydı. Bu durum, 54 yaşındaki İmamoğlu’nun parti tabanının ötesinde geniş bir kamuoyu desteğine sahip olduğuna işaret ediyor olabilir. CHP Genel Başkanı ise bu sonucun erken seçim ihtiyacını gösterdiğini söyledi."

BLOOMBERG: PİYASALAR KARIŞABİLİR

ABD merkezli Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibi olarak nitelediği İmamoğlu’nun resmen tutuklanmasının Türkiye’de daha fazla piyasa dalgalanmasına ve protestolara yol açabileceğini belirtti.

Bloomberg haberinde şunları kaydetti:

"Sosyal medya platformu X’in Küresel İşler Hükümet Hesabı, Türk yetkililerin, haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğerlerine ait 700’den fazla hesabı engellemeye yönelik mahkeme kararı aldıklarını açıkladı. X, konuyla ilgili 'Türkiye hükümetinin bu kararı yalnızca hukuka aykırı değil, milyonlarca Türk kullanıcının ülkelerindeki haber ve siyasi tartışmalara erişimini engelliyor' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Türk varlıkları sert düşüş yaşadı. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Türkiye’nin borsa ve para birimi küresel çapta en büyük kayıpları yaşarken, hükümetin yerel para birimi tahvil getirileri fırladı. Devlet bankalarının piyasaları sakinleştirmek için en az 9 milyar dolar sattığı belirtilse de bu, düşüşü engelleyemedi."

LE MONDE: PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Fransa merkezli Le Monde Gazetesi, protesto gösterileri için "2013 yılındaki Gezi Direnişi’nden bu yana görülen en büyük ve benzersiz protestolar" ifadelerini kullandı.

Le Monde haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı protestolar büyüyor. Pazar günü ülke şok içinde uyandı. Yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Cumartesi günü, bahar güneşi altında nispeten sakin başladı ancak tam bir kaos ve karanlıkla sona erdi. 23 Mart Pazar gününün erken saatlerine kadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun derhal hapsedilmesine karar verildi, bu da ülkeyi daha da büyük bir şoka sürükledi. 2019’dan bu yana Boğaz’ın megakentinin belediye başkanı olan ve iki kez rahat bir şekilde seçilen İmamoğlu, Türkiye’nin en popüler siyasetçilerinden biri olarak görülüyor. Ancak şimdi, kendisini yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya bırakacak bir süreçle mücadele ediyor."

FRANCE 24: ERDOĞAN DA İBB BAŞKANI’YKEN TUTUKLANMIŞ VE GÜÇLÜ BİR POPÜLERLİK KAZANMIŞTI

Fransa merkezli televizyon kanalı France24, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 1999 yılında İBB Başkanıyken tutuklandığına dikkat çekerek, bu durumun Erdoğan’ın popülerliğini artırmada kritik bir rol oynadığı ve İmamoğlu için de benzer bir etki yaratabileceği değerlendirmesine yer verdi.

BBC: ERDOĞAN’IN RAKİBİ HAPSE ATILDI

İngiltere merkezli BBC, Türkiye’deki gelişmelere anasayfasının ilk sırasında yer verirken, "Erdoğan’ın rakibi hapse atıldı, Türkiye’de şiddetli protestolar patlak verdi" başlıklı haberinde şunlara yer verdi:

"Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibinin resmen tutuklanarak yolsuzlukla suçlanmasının ardından on binlerce protestocu ülke genelinde gösteriler düzenledi. Tutuklanmasına tepki olarak pazar gecesi, ülkede on yılı aşkın süredir görülen en büyük protestolar yapıldı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti, bazı protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti... Protestolar, Türkiye’nin 81 ilinin en az 55’inde, yani ülkenin üçte ikisinden fazlasında gerçekleşti."