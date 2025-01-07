Protestolar sürüyor, polis devrede

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Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilanı sonrası ülkenin içine düştüğü siyasi kriz sürüyor. Başkent Seul’da binlerce kişi, Yoon’un tutuklanması için protestolarını sürdürdü. Yoon’un destekçileri ise görevden uzaklaştırılan başkan için gösteri düzenledi.

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Yoon için çıkarılan tutuklama kararının süresinin dolmasına bir gün kala görevi polise teslim etmek için yazı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı korumalarının resmi konutun etrafına dikenli teller çektiği belirtilirken Güney Kore polisi, Yoon’un tutuklanması için korumaların gözaltına alınması ve özel birimlerin görevlendirilmesi dahil “daha sert eylemleri” değerlendirdiklerini söyledi.

3 Ocak’ta Yoon’u tutuklamak üzere resmi konuta giden CIO müfettişleri, Cumhurbaşkanlığı korumalarının engellemesiyle karşılaşmış, tutuklama emri askıya alınmıştı.